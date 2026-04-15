昨年2月に『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）の企画「一般男性が選ぶ付き合いたい女芸人-1GP団体戦」で1位に輝いたお笑いトリオ「リンダカラー∞」のりなぴっぴ（28）。4月14日にInstagramで公開した自撮り写真が、さまざまな意味で話題を呼んでいる。《あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった》というキャプションとともに投稿されたのは、個室トイレ内の鏡越しに撮影した3枚の写真。ショート丈トップスからのぞくウエ