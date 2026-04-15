一時、大型で、猛烈な勢力に発達した台風4号が、アメリカ領サイパンなどを直撃し、浸水や倒木などの被害が出ています。サイパン島で15日に撮影された映像。強い風で飛ばされた車が、別の車に乗り上げているのが分かります。NOAA＝アメリカ海洋大気庁によりますと、台風4号は14日、サイパン島を直撃しました。一時、最も強い勢力の台風に発達し、サイパン島では、建物の浸水や倒木などの被害が報告されているということです。AP通信