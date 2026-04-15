NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。中日は近藤廉投手とサノー選手を登録抹消。櫻井頼之介投手、マラー投手、ロドリゲス選手の3選手を1軍登録しました。抹消されたサノー選手は前日14日の広島戦で初回の走塁時に足を気にするそぶりを見せ、途中交代となっていました。同じく抹消の近藤投手はリリーフとして今季3試合に登板し、防御率8.10でした。1軍昇格となったマラー投手はこの日行われる広島戦で今季初先発。ファームでは3試