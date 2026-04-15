春の全国交通安全運動最終日の15日、県内各地の通学路で警察官が街頭に立ち交通指導をしました。 15日は通学路で全国一斉に街頭指導が行われ、鹿児島市の山下小学校近くでも警察官が街頭に立ちました。自転車に乗った人に自転車横断帯を利用することや、今月から導入された自転車の交通違反に対する「青切符」の周知も進めていました。 （鹿児島中央警察署 田中勇作交通課長）「反則通告制度に関しても少しでも理解が進むよう