パンチのある辛みがたまらない白菜キムチ。乳酸菌がたっぷり含まれていて、腸活の優秀食材なのも魅力です。そんなキムチを使ったお手軽メニューを３品、ご紹介します！ビールのおつまみにぴったりなうえ、もう１品何かほしいなというときにも、おすすめ。ぜひ作ってみてください。『たたききゅうりのキムチあえ』のレシピ箸休めにおすすめのスピード副菜。材料（２人分）白菜キムチ……50gきゅうり……2本ごま油……大さじ１作り