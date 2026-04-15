【あと一品に】乳酸菌たっぷりの『白菜キムチ』で超簡単！ 腸活おつまみ人気レシピ3選

パンチのある辛みがたまらない白菜キムチ。乳酸菌がたっぷり含まれていて、腸活の優秀食材なのも魅力です。そんなキムチを使ったお手軽メニューを３品、ご紹介します！ ビールのおつまみにぴったりなうえ、もう１品何かほしいなというときにも、おすすめ。ぜひ作ってみてください。

『たたききゅうりのキムチあえ』のレシピ

箸休めにおすすめのスピード副菜。

材料（２人分）

白菜キムチ……50g

きゅうり……2本

ごま油……大さじ１



作り方

きゅうりは両端を切ってめん棒などでたたき、一口大に割る。キムチは大きければ食べやすい大きさに切る。ボールにきゅうり、キムチ、ごま油を入れて、あえる。

『ちくわのキムチマヨのせ』のレシピ

ボート形がユニークな居酒屋風おつまみ。



材料（２人分）

白菜キムチ……30g

ちくわ（小）……3本

白いりごま……適宜

マヨネーズ……大さじ1/2



作り方

ちくわは縦半分に切り、器に並べる。キムチは粗みじんに刻んでボールに入れ、マヨネーズを加えて混ぜる。キムチマヨをちくわのくぼみに等分にのせ、白いりごまをふる。





『長いもののりキムチのせ』のレシピ

食感の違いが楽しい一品。のりの風味がアクセントに。

材料（２人分）

白菜キムチ……60g

長いも……6cm

刻みのり……適宜

しょうゆ……少々

作り方

長いもは皮をむき、幅1cmの輪切りにして器に並べる。キムチは大きければ食べやすい大きさに切り、長いもに等分にのせる。しょうゆをかけ、刻みのりをのせる。

（『オレンジページ』2021年1月17日号より）