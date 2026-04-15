【あと一品に】乳酸菌たっぷりの『白菜キムチ』で超簡単！ 腸活おつまみ人気レシピ3選
パンチのある辛みがたまらない白菜キムチ。乳酸菌がたっぷり含まれていて、腸活の優秀食材なのも魅力です。そんなキムチを使ったお手軽メニューを３品、ご紹介します！ ビールのおつまみにぴったりなうえ、もう１品何かほしいなというときにも、おすすめ。ぜひ作ってみてください。
『たたききゅうりのキムチあえ』のレシピ
箸休めにおすすめのスピード副菜。
材料（２人分）
白菜キムチ……50g
きゅうり……2本
ごま油……大さじ１
作り方
きゅうりは両端を切ってめん棒などでたたき、一口大に割る。キムチは大きければ食べやすい大きさに切る。ボールにきゅうり、キムチ、ごま油を入れて、あえる。
『ちくわのキムチマヨのせ』のレシピ
ボート形がユニークな居酒屋風おつまみ。
材料（２人分）
白菜キムチ……30g
ちくわ（小）……3本
白いりごま……適宜
マヨネーズ……大さじ1/2
作り方
ちくわは縦半分に切り、器に並べる。キムチは粗みじんに刻んでボールに入れ、マヨネーズを加えて混ぜる。キムチマヨをちくわのくぼみに等分にのせ、白いりごまをふる。
『長いもののりキムチのせ』のレシピ
食感の違いが楽しい一品。のりの風味がアクセントに。
材料（２人分）
白菜キムチ……60g
長いも……6cm
刻みのり……適宜
しょうゆ……少々
作り方
長いもは皮をむき、幅1cmの輪切りにして器に並べる。キムチは大きければ食べやすい大きさに切り、長いもに等分にのせる。しょうゆをかけ、刻みのりをのせる。
（『オレンジページ』2021年1月17日号より）
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。