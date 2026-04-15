明日16日の明け方は、東の空の低い位置に細い月と水星、火星が接近して見えます。ほかにも新発見の「パンスターズ彗星」や日本付近の上空を通る国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」も見ることができ、明日16日の早朝は天体ショーが目白押しです。明日16日明け方のお天気は?明日16日の明け方細い月と水星、火星が接近明日16日の明け方は、東の空の低い位置に月齢28の細い月と水星、火星が接近して見えます。日の出前の高度が非常