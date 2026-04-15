お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が14日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。楽屋あいさつをめぐり、大先輩から怒られた過去を明かした。オードリー若林正恭（47）はTBS系「ラヴィット！」を見ていて気になったことがあると明かし、「川島さんが若いころって、誰が行くんだ？、とか、今の『ラヴィット！』って、テレビ見てる感じだとみんな助け合うし」と発見があったという。川島は「全体的にじ