記事ポイントHOTEL R9 The Yard 本巣が2026年5月13日に開業し、出張や観光の拠点に使えます。コンテナ型の独立客室が静かさとプライベート感を両立し、連泊でも過ごしやすい環境を備えます。レスキューホテルとして災害時の活用も想定し、地域の安心につながるホテルです。 HOTEL R9 The Yard 本巣が、岐阜県本巣市に2026年5月13日オープンします。HOTEL R9 The Yard 本巣は、大野神戸ICから車で約5分の立地で、出張の宿泊先