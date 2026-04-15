社民党の福島党首は15日、党首選開票後の記者会見で発言が許されなかった大椿裕子元参院議員とラサール石井参院議員への対応について、「公的な場面の記者会見でお詫びをした」として、直接の謝罪はしていないことを明らかにした。社民党の党首選後の会見には再選した福島氏に加え、敗れた大椿氏とラサール石井氏も同席し、記者が両氏にもコメントを求めたが、司会者が発言を許さず批判が集まった。その後、福島氏は会見で、「現場