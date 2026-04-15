４月１５日午前、北海道函館市内で乗用車３台が絡む事故があり、このうち２台がはずみで街路樹に衝突しました。この事故で男性１人が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。街路樹に衝突した乗用車。フロント部分が大きく破損しています。事故があったのは、函館市美原２丁目の交差点付近です。午前１０時ごろ、乗用車３台が絡む事故が発生し、このうち２台がはずみで近くの街路樹に衝突しました