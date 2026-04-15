【一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination】 6月5日 発売予定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」の全ラインナップを公開した。発売は6月5日を予定し、価格は1回790円。 本商品は「ディズニー」のキャラクターたちをモチーフとしたフィギュアやグッズなどが当たるキャラクター