【一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination】 6月5日 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」の全ラインナップを公開した。発売は6月5日を予定し、価格は1回790円。

本商品は「ディズニー」のキャラクターたちをモチーフとしたフィギュアやグッズなどが当たるキャラクターくじ。ラインナップには一番くじのオリジナル衣装を身にまとったミッキー＆フレンズのポスターと、人気作品のディズニーキャラクターが集合したポスター「ミッキー＆フレンズのポスターと、人気作品のディズニーキャラクターが集合したポスター」や映画のワンシーンを表現したフィギュア「A賞 〈ラプンツェル〉 シーンフィギュア」、「B賞 〈アリエル〉 シーンフィギュア」が登場。

その他、映画「ピーターパン」よりピーター・パンやウェンディ、ジョン、マイケルがネバーランドへ飛び立つ前に時計台の長針へ降り立つシーンを再現したライト「C賞 〈ピーター・パン〉 ライト」などディズニー作品をイメージしたグッズが登場。

ラストワン賞は一番くじのオリジナル衣装を身にまとったミッキー＆ミニーのフィギュアが当たる。

「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」各等賞一覧

SP賞 Disney スペシャルポスター

・全2種（選べる）

・サイズ：A3

A賞 〈ラプンツェル〉 シーンフィギュア

・全1種

・サイズ：約11cm

B賞 〈アリエル〉 シーンフィギュア

・全1種

・サイズ：約14cm

C賞 〈ピーター・パン〉 ライト

・全1種

・サイズ：約17cm

D賞 メモリアルプレート

・全2種（選べる）

・サイズ：約17cm

E賞 ミニフィギュアチャーム ～Friends～

・全5種（選べる）

・サイズ：約4cm

F賞 〈ミッキー＆フレンズ〉 ラバーCollection

・全8種（選べる）

・サイズ：約4.5cm～14cm

G賞 クリアブックマーク＆ステッカーセット

・全10種（選べない）

・サイズ：約4～10cm

H賞 チャームCollection

・全10種（選べない）

・サイズ：約5cm

ラストワン賞 〈ミッキー＆ミニー〉 スペシャルフィギュア

・サイズ：約13cm

(C) Disney

(C) Disney/Pixar