「シビックタイプR」の要素をプレリュードで再現ホンダのスペシャリティカーとして約24年ぶりに復活した「プレリュード」。その高性能モデル「タイプR」の登場を期待させるイメージCGが、インスタグラムなどで活動するデジタルクリエイター「Avante design」によって作成・公開され、大きな反響を集めています。このCGでは、プレリュードが持つ流麗なボディラインはそのままに、「シビックタイプR」と共通するデザインを持つロ