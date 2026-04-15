株式会社BS−TBSは15日、27年1月24日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行わず「BS−TBS 4K」放送を終了すると発表した。具体的な放送終了日は後日あらためて発表される。「BS−TBS 4K」は18年12月の放送開始以来、高精細な映像特性を生かしたコンテンツを提供してきた。同社は「近年、インターネット配信の急速な拡大やスマートデバイスの普及により視聴環境が劇的に変化しており、4K放送事業を取り巻くビジネス環境は極めて厳し