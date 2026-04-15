2026年シーズン、ここまで5勝11敗で最下位に低迷するロッテ。サブロー監督が就任し、発展途上の選手が多いことを考えると長期的視点でチーム再建を考えた方がいいだろう。勝負の分かれどころ、1点リードの9回2死二塁のピンチでただ、指揮官の振る舞いが波紋を呼ぶ事態になったことが気になる。2026年4月12日の西武戦（ベルーナ）。延長戦の末にサヨナラ負けを喫したが、1点リードの9回2死二塁のピンチで源田壮亮を迎えた場面が勝負