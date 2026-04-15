資料：香川県空撮 帝国データバンク高松支店が15日、2026年度の四国の雇用動向調査の結果を発表しました。 正社員を「採用予定がある」と回答した企業は60.2％で、4年ぶりに上昇しました。このうち採用数が「増加」と答えた企業は22.6％で、前年を4.8ポイント上回りました。 業種別では、運輸・倉庫業が69.2％でトップ、次いで製造業67.0％、サービス業64.2％、建設業56.5％などとなっています。 一方、