日本バレーボール協会は１５日、２０２６年度の女子日本代表登録メンバー３７人を発表した。昨季主将を務めた石川真佑、佐藤淑乃、和田由紀子、秋本美空、セッター関菜々巳らは順当に選出された。和田は背番号１に変更。石川は主将を継続する。初出場は東九州龍谷高３年の忠願寺莉桜、共栄学園高３年の山下裕子、八王子実践高２年の大雲舞子、下北沢成徳高２年の小林天音の異例となる４人の高校生を含む１４人が選出された。８