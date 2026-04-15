お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が15日、自身のXを更新。人気男性アイドルの才能を絶賛した。岩井は「KEY TO LIT中村嶺亜くんの個展を観てきた」と東京・渋谷で開催中の中村の個展に出かけたことを報告。「絵が上手いのはもちろんなんだけど、とにかく色彩感覚が素晴らしかった。ギャラリー全体が細部までこだわって作り込まれていてすごい」と称賛した。また「作ったものから彼のルーツが知れた気がした」とつづり、「今