工藤静香が4月14日に誕生日を迎え、夫・木村拓哉、長女Cocomi、次女Kōki,がそれぞれのSNSに写真を投稿して祝福した。 【写真】Cocomiが幼少期の頃の変顔ショットと共に母・工藤静香の誕生日を祝福 ■木村拓哉が工藤静香の秘蔵ショットを公開！「happy birthday」と妻を祝福 4月14日、工藤が56歳の誕生日を迎えた。この記念すべき日に、木村は自身のInstagramのストーリーズを更新。そこには、工藤のあどけ