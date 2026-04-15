工藤静香が4月14日に誕生日を迎え、夫・木村拓哉、長女Cocomi、次女Kōki,がそれぞれのSNSに写真を投稿して祝福した。

【写真】Cocomiが幼少期の頃の変顔ショットと共に母・工藤静香の誕生日を祝福

■木村拓哉が工藤静香の秘蔵ショットを公開！「happy birthday」と妻を祝福

4月14日、工藤が56歳の誕生日を迎えた。この記念すべき日に、木村は自身のInstagramのストーリーズを更新。そこには、工藤のあどけない表情が残る幼少期の貴重な秘蔵写真が添えられていた。また「happy birthday」とシンプルながらも温かいメッセージを贈った。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

工藤も自身のInstagtamを更新。「4月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます。桜の絨毯の下から、そっと芽吹く花々。寒い冬のあいだ静かに時を重ね、春に美しく咲き誇るその姿に、いつも心を励まされています」とコメント。続けて「また、私事ではございますが、本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました。日頃より温かく応援してくださる皆様に、心より深く感謝申し上げます。本当にありがとうございます」と報告し、日ごろの温かい応援に対する深い感謝の意を表明している。さらに「これからも一日一日を大切に、丁寧に歩んでいきたいと思います。皆様にとりましても、新たな一年が優しく豊かに花開く、かけがえのない日々となりますよに」と抱負とともに色鮮やかな花々の写真を公開した。

■Cocomi「今日はギャルの誕生日です!! いつもてんちー」

長女のCocomiは、自身のInstagramにて「今日はギャルの誕生日です!! いつもてんちー」と彼女らしい愛称を交えて母のバースデーを祝福。添えられたのは、ノスタルジックな親子ショットだ。

写真には「写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」との言葉通り、真剣な眼差しでキャンバスに向かうボーダーシャツ姿の工藤とその背後で全力の変顔を繰り出す幼き日のCocomiの姿があった。

■Kōki,「Happy birthday to the best mum in the world」

次女のKōki,は、母への愛を

「Happy birthday to the best mum in the world」というメッセージにハートの絵文字を添えて、愛犬と一緒に工藤に寄り添うショット（1枚目）を公開。

他に、ブルーのノースリーブのトップス姿の工藤が床に寝転んで愛犬と戯れているショット（2枚目）とTシャツ＆デニム＆キャップのカジュアルな服装での愛犬とのお散歩中のショット（3枚目）も投稿している。