サラダコスモとピエトロはコラボ商品として4月1日から新しいカット野菜となる「シャカシャカおつまみキャベツ」を発売した。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によるとここ10年で国民の野菜摂取量は減少傾向にある。共働き世帯の増加やライフスタイルの変化に伴い、手軽に食べられる野菜へのニーズが高まっている。こうした背景を踏まえてカット野菜の手軽さを生かし、より簡単においしく野菜を楽しめる商品として開発され