「高齢女性がお住まいだった現場の遺品整理に入ったところ、そのおばあちゃんに飼われていた1匹の猫が残されていました。ご家族も引き取ることができず困っているとのこと。作業を進める中で、おばあちゃんがいた場所から離れようとしない姿を見て『何とかできないか』とスタッフで相談し、全員一致で会社で保護することになりました」【動画】遺品整理の現場から保護…愛された4年をプレイバック2026年3月、Threadsに投稿された内