ティーブランド「リプトン」と生活雑貨メーカーのドウシシャがコラボした製品が登場した。4月20日から順次発売となるのは、アイスティーをちょうどいい温度で楽しめる「リプトンのみごろステンレスタンブラー」。これからの季節にぴったりなアイテムだ。価格はオープンで、実勢価格は2178円。●リプトン監修のおいしい淹れ方レシピ付きリプトンのみごろステンレスタンブラーは、真空二重構造のステンレス製であることが特徴。