新浜レオンが本日4月15日、会員制デジタルコンテンツサービス『新浜レオン 会員制デジタルコンテンツサービス〜デジレオン〜』をオープンした。公式デジタルコンテンツサービス「デジレオン」では、ここでしか見ることのできないギャラリーやムービー、会員だけが参加できるライブ配信のほか、スタンプラリーやスクラッチ、誕生日当日に届く特別なバースデーメッセージなど、限定コンテンツが多数用意されているとのことだ。新浜レ