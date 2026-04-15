新浜レオン、公式デジタルコンテンツサービス「デジレオン」をオープン
新浜レオンが本日4月15日、会員制デジタルコンテンツサービス『新浜レオン 会員制デジタルコンテンツサービス〜デジレオン〜』をオープンした。
公式デジタルコンテンツサービス「デジレオン」では、ここでしか見ることのできないギャラリーやムービー、会員だけが参加できるライブ配信のほか、スタンプラリーやスクラッチ、誕生日当日に届く特別なバースデーメッセージなど、限定コンテンツが多数用意されているとのことだ。
新浜レオンは本日4月15日、こっちのけんと作詞・作曲「LOVE しない？」やNHK『みんなのうた』の2・3月放送曲「言い訳ナイナー」など収録の1st EP『New Beginning』をリリースした。同新曲を携えて、5月30日から＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞を開催する。
■『新浜レオン 会員制デジタルコンテンツサービス〜デジレオン〜』
URL：https://fc.niihamaleon.com/
●会費
・月額コース
440円(税込)
決済手段：クレジットカード／docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス
・12ヶ月まとめて払いコース
4,840円(税込)
決済手段：クレジットカード／コンビニ払い
▼サイトコンテンツ
ギャラリー、ムービー、ブログ、ライブ配信、スクラッチ、スタンプラリー、バースデーメール、デジタル会員証
■1st EP『New Beginning』
2026年4月15日(水)発売
※全4種
【ラブレオン盤】
JBCK-4029 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
作詞：こっちのけんと 作曲：こっちのけんと / 野口大志 編曲：野口大志
2.言い訳ナイナー
作詞：S-H-Y 作曲：後藤康二 (ck510) 編曲：後藤康二 (ck510)
3.愛だって、恋だって！撃ち抜いて！
作詞：Native Rapper 作曲：近藤圭一 編曲：近藤圭一
4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)
5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ)
【歌に魅了さレオン盤】
JBCK-4030 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.ギャランドゥ (カバー)
作詞：もんたよしのり 作曲：もんたよしのり 編曲：田尻尋一
4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)
5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ)
【一緒に歩いておくレオン盤】
JBCK-4031 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.恋のリズムは二人だけ
作詞：所ジョージ 作曲：所ジョージ 編曲：矢吹俊郎 / 沼井雅之
4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)
5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ)
【れおすけ盤】
JBCK-4032 1,500円(税込)
1.LOVE しない？
2.言い訳ナイナー
3.君は薔薇より美しい (カバー)
作詞：門谷憲二 作曲：ミッキー吉野 編曲：S-H-Y
4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)
5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ)
■先行配信「言い訳ナイナー」
2026年2月11日(水/祝)配信開始
配信リンク：https://niihamaleon.lnk.to/iiwakenaina
■先行配信「LOVE しない？」
2026年4月1日(水)配信開始
配信リンク：https://niihamaleon.lnk.to/loveshinai
■イベント＜新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ＞
日時：4月15日(水)18:00スタート
会場：神奈川・ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場 グランドステージ
スペシャルゲスト：こっちのけんと
■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞
5月30日(土) 千葉・白井市文化会館
6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ
6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター
6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール
6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋
7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール
7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール
7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場
7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/
関連リンク
◆新浜レオン オフィシャルサイト
◆新浜レオン オフィシャルTwitter
◆新浜レオン オフィシャルInstagram
◆新浜レオン オフィシャルTikTok
◆新浜レオン オフィシャルYouTubeチャンネル