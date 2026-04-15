新浜レオンが本日4月15日、会員制デジタルコンテンツサービス『新浜レオン 会員制デジタルコンテンツサービス〜デジレオン〜』をオープンした。

公式デジタルコンテンツサービス「デジレオン」では、ここでしか見ることのできないギャラリーやムービー、会員だけが参加できるライブ配信のほか、スタンプラリーやスクラッチ、誕生日当日に届く特別なバースデーメッセージなど、限定コンテンツが多数用意されているとのことだ。

新浜レオンは本日4月15日、こっちのけんと作詞・作曲「LOVE しない？」やNHK『みんなのうた』の2・3月放送曲「言い訳ナイナー」など収録の1st EP『New Beginning』をリリースした。同新曲を携えて、5月30日から＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞を開催する。

■1st EP『New Beginning』

2026年4月15日(水)発売

※全4種 【ラブレオン盤】

JBCK-4029 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

作詞：こっちのけんと 作曲：こっちのけんと / 野口大志 編曲：野口大志

2.言い訳ナイナー

作詞：S-H-Y 作曲：後藤康二 (ck510) 編曲：後藤康二 (ck510)

3.愛だって、恋だって！撃ち抜いて！

作詞：Native Rapper 作曲：近藤圭一 編曲：近藤圭一

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) 【歌に魅了さレオン盤】

JBCK-4030 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.ギャランドゥ (カバー)

作詞：もんたよしのり 作曲：もんたよしのり 編曲：田尻尋一

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) 【一緒に歩いておくレオン盤】

JBCK-4031 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.恋のリズムは二人だけ

作詞：所ジョージ 作曲：所ジョージ 編曲：矢吹俊郎 / 沼井雅之

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) 【れおすけ盤】

JBCK-4032 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.君は薔薇より美しい (カバー)

作詞：門谷憲二 作曲：ミッキー吉野 編曲：S-H-Y

4.LOVE しない？ (オリジナルカラオケ)

5.言い訳ナイナー (オリジナルカラオケ) ■先行配信「言い訳ナイナー」

2026年2月11日(水/祝)配信開始

配信リンク：https://niihamaleon.lnk.to/iiwakenaina ■先行配信「LOVE しない？」

2026年4月1日(水)配信開始

配信リンク：https://niihamaleon.lnk.to/loveshinai

■イベント＜新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ＞

日時：4月15日(水)18:00スタート

会場：神奈川・ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場 グランドステージ

スペシャルゲスト：こっちのけんと

■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/