Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a) Pro」を発表した。日本向けに初めて展開されるProモデルでは、従来とは異なるメタルユニボディデザインが特徴。価格は7万9800円で、発売日は4月22日。 Nothing Phone (4a) Pro メタルユニボディ採用の「Phone (4a) Pro」 上位モデルのPhone (4a) Proは、Nothingとして初めて航空機グレードのアルミニウムを使用したメタルユニボディを採用した