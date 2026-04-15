Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a) Pro」を発表した。日本向けに初めて展開されるProモデルでは、従来とは異なるメタルユニボディデザインが特徴。価格は7万9800円で、発売日は4月22日。

Nothing Phone (4a) Pro

メタルユニボディ採用の「Phone (4a) Pro」

上位モデルのPhone (4a) Proは、Nothingとして初めて航空機グレードのアルミニウムを使用したメタルユニボディを採用したAndroidスマートフォン。

厚さは7.95mmを実現しながら、金属筐体の特性を活かした放熱性能の向上により、高い処理能力を維持する。5300mm^2のベイパーチャンバーとあわせて、総冷却面積が「Phone (3a)」より82％大きくなった。

背面デザインは、「Headphone (1)」などに近く、一部にNothingらしいスケルトンデザインを残したデザイン。カメラバンプには、「Phone (3)」にも採用された163個のLEDを用いた「Glyphマトリックス」が配置される。

メインカメラにはソニー製のセンサー「LYT-700C」を搭載。5000万画素ペリスコープ望遠カメラは、最大140倍のウルトラズームに対応する。

ディスプレイは1.5K解像度の6.83インチフレキシブルAMOLEDディスプレイ。Nothing史上最も細いベゼルになったことで、大きさは「Phone (4a)」より小型ながら、より大きなディスプレイを搭載する。

最大輝度は5000ニトで144Hzのリフレッシュレートにより、屋外でも極めて滑らかで明るい表示が可能。ガラスはCorning Gorilla Glass 7i。

バッテリーは「Phone (4a)」と同じく、5080mAhで50W急速充電に対応。チップセットはクアルコムの「Snapdragon 7 Gen 4」を搭載する。メモリーはLPDDR5Xの16GB、ストレージはUFS 3.1で256GBを搭載。

防水防塵はIP65相当。eSIMやFeliCaも対応する。カラーはシルバー、ブラック、ピンクの3色。発売日は4月22日で、価格は7万9800円。直販ストアなどのほか、国内キャリアで唯一、楽天モバイルが取り扱う。

ピンク、ブラック、シルバー

レスポンスを強化した「Nothing OS 4.1」

「Nothing Phone (4a) 」シリーズには、Android 16ベースの「Nothing OS 4.1」が搭載される。NOS4.0をベースとしつつ、動作の滑らかさやレスポンス、UIの表現においてさらに深みが出るようデザインを洗練させたとしている。

ロック画面の時計のデザインが改良され、壁紙の裏側に時計が配置されるような、奥行きを感じさせるホーム画面の設定が可能になった。さらに、ユーザーがリラックスしたい時や気持ちを落ち着かせたい時に活用できる専用の「リラックスウィジェット」が新たに搭載されている。

引き続き「Essential Key」と、情報を保存する「Essential Space」を搭載。誤操作が多かったという「Essential Key」は、左側の独立したボタンへと配置が見直された。

また、AIネイティブな体験を目指す画期的な新機能として、「Essentialアプリ」がベータ版となった。ユーザーがスマートフォンに「歩行距離に応じて水分補給の提案をして」などと語りかけるだけで、サーバー側で処理が行われ、用途に合わせたシンプルなミニアプリが自動生成される機能。日本語にも対応し、作成されたミニアプリはホーム画面に配置して利用することができる。

また、近い将来のアップデートとして、「Essential Space」のデバイス間連携が実現すると明かされた。スマートフォンだけではなく、パソコンやタブレットなど複数の端末からシームレスに情報へアクセスし、共有できるようになる見込みだとしている。

主なスペック 製品名 Nothing Phone (4a) Pro 大きさ 163.6×76.6×7.9mm 重さ 210g チップセット Snapdragon 7 Gen 4 リアカメラ 5000万画素広角（1/1.56インチ、F値1.88）5000万画素ペリスコープ望遠（1/2.75インチ、F値2.88）800万画素超広角（1/4インチ、F値2.2） フロントカメラ 3200万画素（1/3.44インチ、F値2.2） ディスプレイ 6.83インチフレキシブルAMOLED（1260×2800）、ピーク輝度5000ニト、144Hz可変リフレッシュレート バッテリー 5080mAh、最大50W急速充電 SIM nanoSIM＋nanoSIM、nanoSIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 FeliCa 対応 防水防塵 IP65 OS Nothing OS 4.1（Android 16ベース）、3年間のOSアップデート・6年間のセキュリティアップデート対応