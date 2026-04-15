大型車両を「自分で走らせる」異色のツアー日本旅行が、二階建ての大型バスと3軸の大型トレーラーの運転体験ができる日帰りツアー「三菱ふそう二階建車エアロキング・日野プロフィア3軸牽引車トレーラー運転体験」を発売します。【写真で見る】これが「2階建てバス＆大型トレーラーを運転するツアー」の概要ですこのツアーは2026年5月23日（土）に大阪の舞洲で行われるもので、約1年半ぶりの復活開催となります。本ツアーでは