UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグで、スポルティングCPと戦うアーセナル。1stレグで先勝しており優位な状況にはあるが、チームはここ4戦で3敗を喫しており、決して良い状態ではない。チームのレジェンドである元フランス代表FWティエリ・アンリ氏は『CBS Sports』にて、アーセナルの弱点を指摘している。「スポルティングの立場から言えば、マンチェスター・シティがアーセナルと対戦した試合（カラバオカップ決勝）や、週