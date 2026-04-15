北海道テレビ放送（HTB）の元アナウンサーで、米サンフランシスコ在住の高橋春花（35）が15日、インスタグラムを更新。現地で第2子となる男児を出産したことを報告した。高橋は、「先月、第二子の男の子を出産しました2人目はアメリカでの出産となりました」と生まれたばかりの愛息の写真を公開。「ありがたいことに母子共に元気に過ごしています」と近況を伝えた。しかし妊娠中は言葉の壁に苦しめられたといい、「通院時も出産