俳優の米倉涼子（50）が、独ベルリンで開催された「Michael／マイケル」（6月12日全国公開）のワールドプレミアに登場した。デコルテを露出した黒のドレスに身を包んだ米倉は、2024年10月の東京国際映画祭の時に比べると、やややつれたようにも見えるが、プロポーションは変わらず。フォトコールに笑顔で臨んだ。8カ月ぶり公の場、米倉涼子の"復帰時期"に賛否…元夫の薬物問題に巻き込まれた高島礼子や矢田亜希子との違い同作