俳優の岡田将生が主演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00、17日スタート）の放送直前スペシャルプレミアムイベントが15日、都内で行われ、岡田をはじめ、染谷将太、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗、JPが登壇した。【動画】岡田将生&染谷将太、仲良しすぎて中条あやみに怒られるイベントそっちのけで二人の世界に…？本作は、両親殺害事件の時効を公訴時効廃止のわずか2日前に迎えた兄弟が警察官と