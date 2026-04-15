岡田将生、染谷将太が好きすぎて中条あやみがピシャリ「私語を慎んでもらっていいですか？」
俳優の岡田将生が主演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00、17日スタート）の放送直前スペシャルプレミアムイベントが15日、都内で行われ、岡田をはじめ、染谷将太、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗、JPが登壇した。
【写真】カワイイ…ついつい染谷将太に話しかけてしまう岡田将生
本作は、両親殺害事件の時効を公訴時効廃止のわずか2日前に迎えた兄弟が警察官となり、法では裁けない犯人を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる兄・田鎖真と、染谷将太演じる弟・田鎖稔が、現代社会の凶悪事件と31年前の未解決事件の真相に迫る。プロデュースは『アンナチュラル』『MIU404』などで知られる新井順子が手がけ、主題歌は森山直太朗による「愛々」。
質屋の店主と情報屋の2つの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役を井川、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役を中条、係長・小池俊太役を岸谷、法医学者・神楽健介をJPが演じる。
この日は、第1話、第2話上映後のトークイベント。岡田は第1話、第2話で「1、2話で染谷くんとの兄弟感がものすごく出せたんじゃないか」と話し、「サスペンス要素もしっかりあるんですけど、家族の話、人と人との愛の話をすごく感じて、こんなにあたたかい話だったんだというのを1話、2話でグッと来ました」と振り返った。
イベントでは、作中に関するトークやネタバレトークを楽しんだ5人。作中でお香を焚くシーンがあることにちなんで、「リラックスするルーティン」の話題では、中条が話し出すと、その隣で岡田が完全に染谷に体を向けて「お香って焚く…？」などと小声で話しかけた。その様子に会場から笑いが起こり、中条は岡田に「私語を慎んでもらっていいですか？」ピシャリ。岡田が焦りつつ前を向き直すと、中条は「（岡田さんは）染谷さんのこと大好きだから」とニヤリ。岡田は中条のいじりに「わかったわかった！」と大慌てで、大きな笑いを起こしていた。
【写真】カワイイ…ついつい染谷将太に話しかけてしまう岡田将生
本作は、両親殺害事件の時効を公訴時効廃止のわずか2日前に迎えた兄弟が警察官となり、法では裁けない犯人を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる兄・田鎖真と、染谷将太演じる弟・田鎖稔が、現代社会の凶悪事件と31年前の未解決事件の真相に迫る。プロデュースは『アンナチュラル』『MIU404』などで知られる新井順子が手がけ、主題歌は森山直太朗による「愛々」。
この日は、第1話、第2話上映後のトークイベント。岡田は第1話、第2話で「1、2話で染谷くんとの兄弟感がものすごく出せたんじゃないか」と話し、「サスペンス要素もしっかりあるんですけど、家族の話、人と人との愛の話をすごく感じて、こんなにあたたかい話だったんだというのを1話、2話でグッと来ました」と振り返った。
イベントでは、作中に関するトークやネタバレトークを楽しんだ5人。作中でお香を焚くシーンがあることにちなんで、「リラックスするルーティン」の話題では、中条が話し出すと、その隣で岡田が完全に染谷に体を向けて「お香って焚く…？」などと小声で話しかけた。その様子に会場から笑いが起こり、中条は岡田に「私語を慎んでもらっていいですか？」ピシャリ。岡田が焦りつつ前を向き直すと、中条は「（岡田さんは）染谷さんのこと大好きだから」とニヤリ。岡田は中条のいじりに「わかったわかった！」と大慌てで、大きな笑いを起こしていた。