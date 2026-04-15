【モデルプレス＝2026/04/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が4月14日、自身のInstagramを更新。居酒屋を満喫する姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳KPOP美女「リラックスした表情が可愛すぎ」プラベ感溢れる居酒屋ショット◆リズ、居酒屋ショット披露リズは、幽霊の絵文字を添えて日本の居酒屋で過ごす様子を公開。黒いニットを身にまとい、ジョッキやグラスを手に微笑む姿を披露した。箸を顔の横