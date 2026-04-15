【一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ】 5月15日11時 オンライン発売予定 価格：1回780円 BANDAI SPIRITSは5月15日11時に一番くじONLINEで発売予定の「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」について、全ラインナップを公開した。価格は1回780円。 本製品は「クレヨンしんちゃん」映画シリーズの名シーンや登場キャラクタ