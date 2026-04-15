歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2019年に亡くなったロック歌手・内田裕也さん（享年79）との思い出を語った。10歳で曲芸師の鏡味小鉄に弟子入りし、ステージに立っていた尾藤。62年の歌手デビュー後は、日劇ウエスタンカーニバルなどに出演し、66年のザ・ビートルズ来日公演では内田さんらと前座を務めた。司会の黒柳徹子から「内田裕也さんとはジャ