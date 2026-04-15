歌手で俳優の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2019年に亡くなったロック歌手・内田裕也さん（享年79）との思い出を語った。

10歳で曲芸師の鏡味小鉄に弟子入りし、ステージに立っていた尾藤。62年の歌手デビュー後は、日劇ウエスタンカーニバルなどに出演し、66年のザ・ビートルズ来日公演では内田さんらと前座を務めた。

司会の黒柳徹子から「内田裕也さんとはジャズ喫茶で歌った仲なんですって？」と聞かれると、尾藤は「僕より何年か先輩なんですけども、ジャズ喫茶でいつも歌ってると、裕也さんからいろんな注意がありまして」と懐かしんだ。

内田さんからは、自身の“尾藤”から「トウビ」と呼ばれていたといい、ある時「トウビよ、お前よ。いろんな色物をやってたか何だか知らねえけどよ、一応ロックンロールだぞ、おい」と声を掛けられた。

尾藤が恐縮していると「ロックンロール、分かる？悪いけどゲーヒャク貸してくれねえか？」と要求されたことを明かすと、黒柳は「お金を！？」と爆笑。尾藤は「500円、“ゲーヒャク貸してくんねえか”って」と説明した。

そのギャップに尾藤は「あの裕也さんの、かわいらしいのをよく思い出しますね」と笑顔を見せていた。