お肉を使わずに、しっかり満足。お揚げ（油揚げ）と九条ねぎをだしで煮て卵でとじた、京都のご当地どんぶり「衣笠丼」。金閣寺近くの衣笠山の姿を思わせることから、その名がついたともいわれています（諸説あり）。ふんわり卵とねぎを合わせて、ご飯によく合う、ほっとする味わい。だしをたっぷり吸った油揚げが絶品です。お財布にもやさしいのに、この口福感。忙しい日にも頼りになりますよ。『衣笠丼』のレシピ材料（2人分）油