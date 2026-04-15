【京都のご当地丼】お揚げが主役の『衣笠丼』肉なしで大満足。出汁が染みる節約レシピ
お肉を使わずに、しっかり満足。お揚げ（油揚げ）と九条ねぎをだしで煮て卵でとじた、京都のご当地どんぶり「衣笠丼」。金閣寺近くの衣笠山の姿を思わせることから、その名がついたともいわれています（諸説あり）。
ふんわり卵とねぎを合わせて、ご飯によく合う、ほっとする味わい。だしをたっぷり吸った油揚げが絶品です。お財布にもやさしいのに、この口福感。忙しい日にも頼りになりますよ。
『衣笠丼』のレシピ
材料（2人分）
油揚げ……2枚
ねぎ……1/2本
卵……3個
温かいご飯……どんぶり2杯分
〈煮汁〉
だし汁……1カップ
しょうゆ……大さじ1と1/2
みりん……大さじ1
砂糖……小さじ1
刻みのり……少々
作り方
（1）油揚げは両面に熱湯をかけて油抜きをし、ペーパータオルで水けを拭き、縦半分に切ってから横に幅1cmに切る。ねぎは幅2〜3mmの斜め薄切りにする。卵は溶きほぐす。
（2）フライパンに〈煮汁〉の材料を入れて中火にかけ、煮立ったら油揚げを入れて1分煮る。ねぎを加えてさらに1分煮てから溶き卵を全体に回しかけ、1分煮たら火を止め、ふたをして1分おく。
（3）器にご飯を盛り、（2）をのせ、刻みのりを散らす。
身近な食材でパパっと作れるのも魅力。京都生まれのじんわり満たされる一杯を、おうちで気軽に楽しんで。