【京都のご当地丼】お揚げが主役の『衣笠丼』肉なしで大満足。出汁が染みる節約レシピ

お肉を使わずに、しっかり満足。お揚げ（油揚げ）と九条ねぎをだしで煮て卵でとじた、京都のご当地どんぶり「衣笠丼」。金閣寺近くの衣笠山の姿を思わせることから、その名がついたともいわれています（諸説あり）。

ふんわり卵とねぎを合わせて、ご飯によく合う、ほっとする味わい。だしをたっぷり吸った油揚げが絶品です。お財布にもやさしいのに、この口福感。忙しい日にも頼りになりますよ。

『衣笠丼』のレシピ

材料（2人分）

油揚げ……2枚

ねぎ……1/2本

卵……3個

温かいご飯……どんぶり2杯分

〈煮汁〉

だし汁……1カップ

しょうゆ……大さじ1と1/2

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ1

刻みのり……少々

作り方

（1）油揚げは両面に熱湯をかけて油抜きをし、ペーパータオルで水けを拭き、縦半分に切ってから横に幅1cmに切る。ねぎは幅2〜3mmの斜め薄切りにする。卵は溶きほぐす。

（2）フライパンに〈煮汁〉の材料を入れて中火にかけ、煮立ったら油揚げを入れて1分煮る。ねぎを加えてさらに1分煮てから溶き卵を全体に回しかけ、1分煮たら火を止め、ふたをして1分おく。

（3）器にご飯を盛り、（2）をのせ、刻みのりを散らす。

身近な食材でパパっと作れるのも魅力。京都生まれのじんわり満たされる一杯を、おうちで気軽に楽しんで。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）