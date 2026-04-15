2026年4月14日（火）放送『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に、大阪・関西万博で一躍有名になったインドネシア館のスタッフたち『ヨヤクナシ42』を代表して6名と、万博開催のために尽力された朝日放送ホールディングスIP開発局マネージャー永野ひかるさんがスペシャルゲストで登場した。 ©️ABCラジオ 4月13日でちょうど大阪・関西万博から一年。当時、万博開催のために奔走し、その