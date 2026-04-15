令和7年度税制改正で、基礎控除が「48万円から最大95万円へ引き上げ」と話題になりましたが、実際の制度は一律ではなく、所得に応じて控除額が変わる仕組みです。また、税金には所得税と住民税があり、それぞれ控除額が異なる点には注意が必要です。 2025年分の所得税から改正が適用されていますが、「それでは実際手取りはいくら増えているのか」と気になっている人も多いでしょう。本記事では、制度の仕組みと手取りへの