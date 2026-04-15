【トミカ No.84 カルピス ボトルカー】 4月18日 発売予定 価格：594円 タカラトミーは、企業向けイベント「おもちゃビジネスフェア2026」にてミニカー「トミカ No.84 カルピス ボトルカー」を展示している。発売は4月18日を予定し、価格は594円。 本商品は「カルピス」を配送するボトルカーをイメージしたトミカ。荷台には「カルピス」の