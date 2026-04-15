実施期間：～4月22日23時59分 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、原作・超法規的かえる氏、漫画・宮木真人氏、キャラクター原案・叶世べんち氏によるマンガ「魔女と傭兵」1～2巻が無料で読めるキャンペーン及び、同巻が11円で購入できるセールが実施されている。無料期間は4月22日23時59分まで。 本作は魔女討伐に参加した傭兵ジグが、沈黙の魔女・シアー