Photo: 田中宏和 この記事は2026年3月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。今回ご紹介するのはビジュアルがユニークな電動ドライバー「MECHTRON CYBERPUNK Series」。アメリカとフランスでデザイン賞を受賞した実績もあるそうで、SF映画から飛び出してきたようなサイバーパンクなビジュアルにときめく読者も多いはず。