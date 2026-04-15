Photo: 田中宏和

この記事は2026年3月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

今回ご紹介するのはビジュアルがユニークな電動ドライバー「MECHTRON CYBERPUNK Series」。

アメリカとフランスでデザイン賞を受賞した実績もあるそうで、SF映画から飛び出してきたようなサイバーパンクなビジュアルにときめく読者も多いはず。

さっそく、その実機を試していきます！

サイバー感溢れすぎ。外箱から楽しめる

Photo: 田中宏和

無事に到着した、その箱がこちら。

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あれ？もしかして、フィギュアのレビュー？？？

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……いや、大丈夫でした。ちゃんと電動ドライバーが収められていました。まだ、この時点では玩具の可能性を拭いきれていませんでしたが（笑）。

「MECHTRON CYBERPUNK Series」は全4種類の電動ドライバーのセットで、4種セットでの購入も1種単位での購入も可能となっています。

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実用性も申し分なし。ディティールにも遊び心が

GIF: 田中宏和

まずこちらのピストル型の「TL-G007S PRO」。ナメていると驚くことになるパワーはご覧のとおりです。しっかりホールドしていないとビスの頭を潰してしまいそうになります。

GIF: 田中宏和

回転スピードは2段階調整式。加工の素材に応じて、またドリルビット、ドライバービットを使い分けるときに最適な方にセットして作業しましょう。

GIF: 田中宏和

ところで、スイッチを入れるとカウントアップを始めるこの数字。連続駆動の目安にはなるものの、特に意味はなさそう（笑）。

ちなみに、ディスプレイの右下あたりに充電状態を確認できるインジケーターが備えられていますが、普通にバッテリー側で確認するほうが見やすいです。

GIF: 田中宏和

そのバッテリーを脱着する様子が、こちら。ピストルのマガジンよろしく、グリップの底にセットする仕組みになっています。

ここまでやってくれる徹底ぶり、何も言うことはありませんよね。素直にシャレていると思いますし、「TL-G007S PRO」を使うためだけにネジを締める物はないか、穴を開ける物はないかと探したくなるレベルです。

小物収納スペースもきっちり確保

Photo: 田中宏和

「TL-G007S PRO」のディスプレイ台の中には、ビットの収納スペースを装備。ちゃんと使い勝手のことも考えて作られているのでご心配なく。

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そうそう、ステッカーも付属していました。どこに貼るのがカッコいいか悩みどころです。

「MECHTRON CYBERPUNK Series」の遊び心をしっかり堪能するためにも、ここはバッチリこだわっていただきたいポイントとなっています。

DIYやちょっとしたネジ締めに。用途によって4種を使い分け

単なるネタで終わるようなイロモノではない本格電動ドライバー「MECHTRON CYBERPUNK Series」。ピストル型以外の3種はご覧の通り。

Photo: 田中宏和

こちらは、精密機器用の「TL-P007S PRO」。スペースカプセル型格納庫は、中心に本体を挿し込んで充電する仕様。サイドには3方向に開くビットホルダーが装備されていて、素早く適切なビットを取り出すことができます。

ノートPCのメモリ交換など、分解対応可になっている電子機器の軽修理などに活用できます。

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ペン型の「TL-I007S PRO」は、ピストル型では作業が難しい狭いスペースでの使いやすさを考慮した電動ドライバー。

パワー、トルクはピストル型「TL-G007S PRO」に譲るものの、回転中に軸受部のライトが点灯してビスを照らすなど、暗い場所での作業効率にも優れた仕様になっています。

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T字型の「TL-T007S PRO」は、六角ボルトやヘキサゴン（アーレンキー）、トルクスにも対応できるモデル。片手にスッポリ収まるコンパクト設計で、親指一本で右回し左回しを制御できる手軽さが魅力になっています。こ

ちらもLEDライト付きで、夜間の屋外修理などでも活躍してくれるでしょう。

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実用性とエンタメ性を見事に両立させている要注目アイテムは、現在、数量限定で割引販売を実施中とのこと。今回はフルセットをご紹介しましたが、単体からでも購入可能です。気になる人は、ぜひ以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

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Source:CoSTORY

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