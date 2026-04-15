米アマゾンは、衛星通信事業を手がけるGlobalstar（グローバルスター）を買収する正式な合併契約を締結したと発表した。取引は規制当局の承認などを経て、2027年に完了する見込み。 今回の買収により、アマゾンは自社の低軌道衛星ネットワーク「Amazon Leo」において、スマートフォンなどの端末と衛星が直接通信するD2D（Direct-to-Device）サービスを提供する。Globalstarが持つ衛星運用