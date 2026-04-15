早朝6時ごろに江蘇省南京市の玄武湖にジョギングしに行ったカナダ人外国語教師のカスさんがスマホで撮影した動画が海外で大きな話題となっている。玄武湖の湖畔でジョギングする人や太極拳をする人もいて、湖ではカヤックを楽しんでいる人もいる。こうした何気ない日常の様子が国境を越えて発信され、話題となっているほか、海外のネットユーザーは活力あるリアルな中国の生活の様子を垣間見ている。国際在線が伝えた。カスさんが