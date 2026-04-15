進化した「コースター」が入手困難に！2026年1月22日、トヨタは「コースター」の一部改良モデルを発売しました。キャブオーバー型のマイクロバスであるコースターは、1969年に登場した初代を元祖とするロングセラーモデルです。【画像】超カッコいい！ これが「新たなコースター」です！（30枚以上）現行モデルとなる4代目は2017年に登場しており、25人乗りの標準ボディを中心に、21〜29人乗りのロングボディ、13人乗りの超