「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１５日午後１時現在でユニチカが「売り予想数上昇」１位となっている。 ユニチカは大幅高で６連騰、２月１８日につけた年初来高値２２００円を上回り、１９９６年以来３０年ぶりの高値圏に浮上する場面があった。前日まで３日連続でストップ高に買われており、きょうは値幅制限上限には届かないものの、一時３７２円高の２５３５円まで値を飛ばした。ＡＩデ